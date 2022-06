Morínigo recibe apoyo pese a racha de seis partidos sin ganar en el Brasileirão

Pese a la racha negativa, el DT guaraní recibió apoyo de los dirigentes del equipo, que cayó al puesto 16, con 15 puntos, un punto por encima de la zona de descenso.

Morínigo no quiso opinar sobre marcharse o seguir al frente del conjunto coxa: “No pienso en eso. Depende de la directiva. Solo me concentro en el trabajo. El entrenador es un hijo de resultado, no solo en Brasil, sino en el mundo”, señaló el DT paraguayo, que hace un par de semana atrás estaba en la agenda del Ceará, octavofinalista de la Copa Sudamericana.

La directiva actual de Coritiba declaró recientemente que mantendría al técnico paraguayo hasta el final del Brasileirão.

Coritiba vuelve a la cancha el domingo (3 de julio) contra Fortaleza, para la 15ª jornada del Brasileirão, cuya fecha 14 se completa este domingo.

Empate de Corinthians y goleada de Flamengo

Corinthians empató anoche 0-0 con Santos, un resultado que puede aprovechar hoy el Palmeiras para aumentar su ventaja como líder del campeonato brasileño. Por su parte, Flamengo se impuso con goleada 3-0 ante el América de Minas Gerais.

* Resultados y programa 14ª fecha: Inter 3-Coritiba 0; At. Paranaense 4-Bragantino 2; Flamengo 3-América MG 0; Corinthians 0-Santos 0; Atl. Mineiro-Fortaleza.

Hoy: 15:00 Botafogo-Fluminense (Globo TV); 15:00 Avaí-Palmeiras; 17:00 São Paulo-Juventude; 17:00 Ceará-Atlético Goianiense; 17:00 Goiás-Cuiabá.

* Posiciones: Palmeiras 28, Corinthians 26, At. Paranaense 24, Inter 24, Atl. Mineiro 21, Santos 19, Flamengo 18, Fluminense 18, Botafogo 18, Bragantino 18, Sao Paulo 18, Avaí 17, Atl. Goianiense 16, Ceará 16, Coritiba 15, América 15. Goiás 14, Cuiabá 13, Fortaleza 10, Juventude 10.