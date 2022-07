Clausura, a la vista

El último partido del primer campeonato de la temporada fue el añejo clásico y en la ronda de arranque del segundo certamen se volverá a reeditar este viejo pleito, pero con localía del equipo de Para Uno. El Franjeado se ubicó en el último eslabón del podio y el Legendario fue cuarto en el primer torneo.

El campeón Libertad debutará contra Sportivo Ameliano y el subcampeón Cerro Porteño frente al 12 de Octubre de Itauguá.

En los próximos día serán programados las primeras fechas del torneo Clausura que en el calendario registra cinco jornadas de adelanto y se estima finalizar el 14 de noviembre.

Primera fecha

Los encuentros de la ronda inaugural: Olimpia vs. Guaraní; Cerro Porteño vs. 12 de Octubre de Itauguá; Resistencia vs. Sol de América; Ameliano vs. Libertad y Tacuary vs. Guaireña.

Segunda jornada

El clásico blanco y negro, Olimpia-Libertad es la propuesta de la segunda fecha del Clausura: Tacuary vs. Cerro Porteño; Guaireña vs. Sportivo Ameliano; Libertad vs. Olimpia; Guaraní vs. General Caballero; Nacional vs. Resistencia y Sol de América vs. 12 de Octubre.

* Promedio: En la lucha por permanencia arrancarán el segundo campeonato en zona de descenso directo General Caballero de Mallorquín y Ameliano.

Tacuara se alarga

Después de ininterrumpidas seis temporadas de vestir la casaca de Libertad, el experimentado delantero Óscar René Cardozo Marín (39 años), ayer renovó un año más su vínculo, según anunció la entidad de Tuyucuá.

Tacuara llegó al Gumarelo en 2017 y lleva anotados en su foja 163 partidos en este tiempo y definitivamente la decisión de cerrar su carrera con el actual campeón paraguayo es una decisión asumida.

Cardozo llegó a Libertad procedente del Olympiakos de Grecia. “RENOVADO. El capitán Óscar Tacuara Cardozo sigue en ElMásGanadorDelSiglo”, fueron las frases con la que el club de Tuyucuá divulgó ayer la continuidad del delantero.

Garnero rompe número

El campeón del torneo Apertura, Libertad alcanzó su propio puntaje récord (57) conseguido en el primer campeonato de 2008. A su vez, el técnico argentino Daniel Garnero superó sus registros de aquellos títulos de 2019 con Olimpia, en los que logró la consagración con 54 puntos.

Por otro lado, el Gumarelo se apresta de cara a la revancha de mañana contra Athletico Paranaense, por un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras la caída de 2-1 en la ida. El juego será en el Defensores del Chaco, a las 20:30 y los precios de tiques son: 5.000 guaraníes Gradería Sur (no socio 10.000), 10.000 Plateas (20.000), 30.000 Preferencias (50.000) y 150.000 Vip.