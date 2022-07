Pesadilla franjeada: Olimpia, fuera de la Sudamericana

La racha en penales se cortó

En siete minutos, el equipo brasileño neutralizó la ventaja de dos goles obtenida por Olimpia en Asunción. Es que el equipo franjeado fue un colador, sin contención en el medio y con un bloque defensivo totalmente desordenado.

Diego Churín, con pasado en Cerro Porteño, le ganó en el salto a Salcedo y marcó en primer tanto. Para el segundo, por poco no le hicieron el pasillo de campeón a Airton, que con facilidad fue dejando rivales para superar la resistencia de Olveira. Ningún franjeado quiso cometer falta al atacante, con vía libre para avanzar.

El tercero estuvo cerca. Churín le quitó pintura al palo, el golero tuvo un par de intervenciones acertadas y el línea marcó correctamente un off side anulando la nueva conversión local.

Hasta un elenco modesto brasileño le sacó ventaja en dinámica a un gigante. Los laterales Tito Torres y Otálvaro fueron cambiados en el primer tiempo por lesiones musculares, por las exigencias físicas.

El ritmo del partido fue bajando, dando respiro al Olimpia, que de manera llamativa perdió por arriba cuando que históricamente nuestro fútbol se caracterizó por su fortaleza en las acciones aéreas.

El segundo tiempo fue mucho más parejo, por lo que luego del marcador global del 2-2, vinieron los penales. Como el Decano se había impuesto en las últimas seis tandas, había confianza, pero la racha se cortó. Ronaldo desvió el remate de Hugo Quintana. Los locales fueron certeros y pasaron de fase.

Primer tiempo “regalado”

Richard Ortiz Bustos (32), capitán de Olimpia, mencionó que la eliminación se produjo por el bajo nivel exhibido en la etapa inicial del duelo cumplido anoche en el estadio Serra Dourada de Goiania. “Entramos dormidos y regalamos el primer tiempo. Veníamos con la ilusión de clasificar, con una ventaja importante”, significó el mediocampista.

El marcador central Saúl Savín Salcedo (24), no ocultó su tristeza por la eliminación de la Copa Sudamericana, después de le ventaja de dos goles lograda en Asunción. “El rival fue muy superior en el primer tiempo. El segundo fue mucho más parejo. No era el resultado que queríamos, por desgracia no lo logramos y nos vamos tristes a casa”, indicó.