Copa Paraguay: Sport Colombia tumba a Independiente CG

El “Toro Fernandino” sigue su marcha en la “Copa de Todos”, imponiendo la ley del menos favorito. Sport Colombia, equipo de la Primera C, venció 3-2 a Independiente de Campo Grande de la Intermedia, en el estadio La Arboleda.

El equipo azul empezó ganando con goles de Héctor Villamayor y Osmar Leguizamón, pero un doblete de Paulo Domínguez y otro tanto de Alexis Núñez sirvieron para dar vuelta el marcador y conseguir el acceso a la fase 3 de la Copa Paraguay.

Hasta el momento, los 14 equipos clasificados a la fase tres son: Sport Primavera (UFI), Fulgencio Yegros (Primera B), 2 de Mayo (Intermedia), Sport Colonial (Primera C), Cristóbal Colón JAS (Primera B), Deportivo Capiatá (Primera B), Benjamín Aceval (Primera C), Sportivo Trinidense (Intermedia), General Caballero ZC (Primera B), Atlético Colegiales, River Plate (Intermedia),Sportivo Iteño (Intermedia), Deportivo Obrero (UFI) y Sport Colombia (Primera C).

Síntesis:

Sport Colombia (Fdo. de la Mora) 3-2 Independiente CG (Asunción)

Estadio: La Arboleda. Árbitro: Ulises Mereles. Asistentes: Óscar Núñez y Dante Fernández. Cuarta árbitra: Gabriela Arce. Delegado APF: Wilson Coronel.

Alineaciones:

Sport Colombia: Víctor Delvalle; Francisco Villalba, Arnaldo Saucedo, Guillermo Vázquez y Renato Aranda; Tobías González (89′ Ramón Ortiz), Emilio Ibarra, Juan Martínez (C) y Jhonathan Olmedo (77′ Aníbal Pérez); Paulo Domínguez (83′ Aguedo Bareiro) y Alexis Núñez. D.T: Orlando Bordón.

Independiente CG: Esteban Benítez, Rafael Román, Iván Benítez, Néstor González y Jorge Balbuena; José Villagra, Silvio Torales (C) (55′ Fernando Romero), Albert Aquino y Francisco García; Héctor Villamayor (46′ Fabrizzio Gómez) y Osmar Leguizamón (72′ Fredi Cabrera). D.T: Daniel Farrar.

Goles: 26′ y 51′ Paulo Domínguez y 61′ Alexis Núñez (SC); 5′ Héctor Villamayor y 21′ Osmar Leguizamón (ICG).

Amonestados: 28′ Francisco Villalba y 90′+1′ Renato Aranda (SC); 86′ Fredi Cabrera y 90′+2′ Albert Aquino (ICG).