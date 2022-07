Richard Sánchez, un golazo y tres puntos

Después de numerosas fallas, el América, que jugó una hora con un jugador más en la cancha, decidió la victoria con la genialidad de Sánchez y subió del decimotercero al sexto lugar con cuatro puntos, dos menos de Toluca, que perdió el liderato y bajó al tercer escaño, por diferencia de goles.

* Si no es golazo, no vale. Desde que Richard Sánchez llegó a Liga MX, no ha habido alguien con más goles desde fuera del área que él (9). Le siguen: Luis Chávez (8) y Leo Fernández, Meza y Gignac (7).

* Richard Sánchez suma 10 goles y 17 asistencias en 101 partidos disputados con la camiseta del América.

* Los paraguayos: Fue el primer partido para Sánchez (titular) y Bruno Valdez (ingresó a los 78′) con el América en este torneo. Carlos González (Toluca) jugó hasta los 75′ y sigue con la pólvora mojada.

* Programa de la 3ª fecha: América 1- Toluca 0. Hoy: 20:00 Puebla -León; 22:05 Juárez-Querétaro. Sábado: 18:00 Atlas- Cruz Azul; 20:05 Santos-Guadalajara.

Domingo: 13:00 Pumas-Necaxa; 18:00 San Luis-Monterrey; 20:00 Tigres- Tijuana. Lunes: 20:00 Pachuca-Mazatlán.

* Posiciones: Puebla 6, Pachuca 6, Toluca 6, Juárez 4, León 4, América 4, Monterrey 3, Cruz Azul 3, Santos 3, Tigres 3, San Luis 3, Necaxa 3, Pumas 2.