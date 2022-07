General Caballero 1-Nacional 2: Frescura en el Este

Se complicó y sufrió en el final

Nacional no se condicionó por ser visitante y siempre fue el equipo que mostró mayor intención de salir a buscar la victoria. Y tuvo premio en pocos minutos en una buena jugada colectiva que culminó con la sociedad entre el juvenil Francisco Morel y Facundo Bruera, para que este último resuelva con un cabezazo colocado lejos del arquero Arévalos para adelantar a la Academia en el Este del país.

A General Caballero le costaba todo, no encontraba los caminos para tener una respuesta inmediata y casi no llegó al área rival. En zona ofensiva careció de ideas y no inquietó el arco de Rojas que no tuvo exigencias.

El cuadro tricolor siguió moviéndose bien en los espacios y en media hora de juego llegó a ampliar la diferencia con otro pase ofensivo de Bruera para el Sub 19 Morel para acomodar el balón e ingresar al área con decisión sacando un gran remate de zurda para encaminar la victoria del visitante.

Tras el descanso el equipo de Mallorquín fue otro, y mostró un fútbol más acorde a sus necesidades.

Tuvo chances claras desde el arranque de la complementaria el dueño de casa, pero no supo plasmar en el arco adversario.

El cuadro albo se quedó bastante y cada ataque ya no tenía la misma consistencia y profundidad de esa fracción inicial donde se mostró contundente.

A pesar de eso, los dirigidos por Sarabia pasaron los momentos complicados con solvencia y parecía tener el partido controlado, hasta que se vino la expulsión de Garcia Guerreño y ahí se activó de vuelta la fuerza ofensiva del equipo del argentino Theiler.

Llegó el descuento con un cabezazo de Clementino Gónzalez pero le quedaba poco tiempo al encuentro.

En un reclamo por un supuesto penal que no existió, también se fue expulsado Jordan Santacruz en Nacional al cumplirse el tiempo reglamentario y la ilusión volvió en el General, inclusive llegando a igualar el juego pero por posición adelantada que avisó el VAR, se invalidó la última chance del local.

Los técnicos destacaron cada tiempo

El entrenador de Nacional, Pedro Sarabia, destacó el primer tiempo de su equipo. “Fue un partido bueno en el primer tiempo, no así en el segundo porque se nos expulsó un jugador y luego otro. Tuvimos dificultades por cuidar un resultado. Son partidos difíciles, a sabiendas que el rival empezaba con todo, pero pudimos sacar este partido con nueve jugadores”, valoró.

* Luciano Theiler, técnico de General Caballero JLM: “Fueron dos tiempos muy diferentes, en el primero estuvo mucho mejor Nacional, aprovecharon nuestra distracción y pudo convertir, nosotros no encontramos los caminos para poder crearle situaciones de gol. El segundo tiempo fue favorable para nosotros, creamos varias situaciones de gol, fuimos protagonistas, intentamos presionar y hacernos dueños de la pelota”, expresó.

Fabio Martín Ruiz Díaz (@fabiomartin81)