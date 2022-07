Tembetary saca el último boleto a la Fase 3 de la Copa Paraguay

En la media hora de juego, el “Rojiverde” se adelantó en el marcador con el tanto de penal de Juan Gómez que tuvo varias chances para ampliar la ventaja, pero pecó de irresoluto.

El “Aurinegro” de Itapúa llegó al tanto de la paridad mediante Alan Almirón en los minutos finales del juego, capturando un rebote del portero Marcos Lozano.

Con ese resultado fueron a los penales, en los que sobresalió la figura del arquero Lozano, quien tapó dos tiros, y Tembetary avance a la Fase 3 y enfrentará a Capiatá.

Estadio: Ofelio Schukovsky (Obligado). Árbitro: Sergio Melgarejo. Asistentes: Marcelo Almada y Lucio García. Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.

Tembetary: Marcos Lozano; Claudio Figueredo, Richard Prieto, Diego Arrúa y Gerardo Corrales; José Ayala (79′ Ángel Cristaldo), Federico González, Justo Roa y Juan Gómez; Osmar Villalba (60′ Derlis Ortiz) y Orlín Barreto (54′ Lucas Acosta). D.T.: Luis Escobar. Guaraní de Trinidad: Tulio Schwarz; Martín Romero (52′ Darío Díaz), Fabián Stark, Richard Monges y Matías Adamy; Braian Domínguez, Rodrigo Burgos (65′ Aníbal López), Juan Casas y Rodrigo Freites (73′ Erik Martínez); Sergio Dietze y Alan Almirón. D.T.: Eradio Espinoza.

Goles: 30′ Juan Gómez, de penal (AT); 85′ Alan Almirón (GT). Amonestados: 33′ Figueredo, 49′ Corrales y 51′ Prieto (AT); 29′ Domínguez y 92′ Adamy (GT). Penales. Anotaron: Lucas Acosta, Derlis Ortiz, Justo Roa y Juan Gómez (AT); Aníbal López, Juan Casas y Erik Martínez (GT). Malograron: Federico González (AT); Matías Adamy y Sergio Dietze (GT).