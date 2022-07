Zapag tira dardos a los repolleros

En una entrevista en el Cardinal Deportivo, al titular azulgrana se le consultó por Horacio Cartes, quien utilizó el deporte como trampolín para llegar al objetivo de ser presidente de la República.

“Uno cosecha lo que siembra. De la parte positiva, creó muchas fuentes de trabajo, pero hasta ahí. Del resto no puedo opinar. Es una pena la política, sucia, no sirve para nada”, indicó.

Zapag descartó de plano una cuestión que surgió como “joda” y que se comentó bastante: Roque Santa Cruz (40) al Ciclón. “No, no, no. Tiene estirpe decana y está grande. No queremos jugadores viejos. Le tengo mucho respeto, es un gran jugador”, significó.

El dirigente azulgrana no ve con buenos ojos la “privatización” de las instituciones. “Con las S.A. no estoy de acuerdo. Un club no puede terminar en manos de cualquiera. Es una posibilidad de matar a un club también”, aseguró.

Sobre Alan Rodríguez, dijo que hubo un acercamiento del Anderlecht de Bélgica, pero que no se hizo oficial. Sobre el contrato profesional, el departamento jurídico se encuentra en gestiones para la renovación del vínculo.

En cuanto a Alexis “Pulpito” Duarte, el presidente aseguró que la propuesta del Cruz Azul de México está vigente y está siendo analizada.

João Vitor Fernandes (21 años y hermano de Jean) es nuevo arquero del Ciclón que ya venía entrenando con el plantel.