“Rubio Ñu no da pelotazos, es un equipo técnico”

Por los dieciseisavos de final de la Copa Paraguay, Rubio Ñu venció 1-0 a Cerro Porteño en el Arsenio Erico, con gol de Emmanuel Morales. Regis Marques, gerenciador del equipo de Trinidad, habló con el Cardinal Deportivo y puntualizó en algunas figuras del plantel.

“Siempre fui el representante de Emmanuel Morales. Yo le llevo a Rubio Ñu para su recuperación de la lesión que tuvo y hoy está pasando por un buen momento”.

“Marcelo Salles es un técnico que estuvo 20 años más o menos en Flamengo. Cuando tenés contactos podés traer profesionales importantes”

Sobre el presente de Rubio Ñu en la División Intermedia, donde pelea en la mitad de la tabla, Marques expresó:

“La Intermedia es más fuerte y directa, hay canchas más feas y eso no favorece a nuestro juego. Mi equipo no da pelotazos, es técnico, pero esto es un proyecto. No me gustan los jugadores que patean para arriba y terminan con 36 años jugando en la intermedia”.

“Es un lindo equipo, una lástima que peleamos abajo, pero asumí esta responsabilidad y me hago cargo. Ojalá que esta victoria no se les suba a la cabeza a los jugadores y piensen que ya es todo”, sentenció el brasileño.