Cerro Porteño 0-Nacional 0: Presión del Ciclón no fue suficiente

Nacional, “concentrado” en la cancha

Un plan perfectamente ejecutado por Nacional, al menos en la primera media hora, cortando los circuitos ofensivos del rival y saliendo con rapidez, inquietando con las pelotas paradas.

Con paciencia, el Ciclón buscó la forma de marcar la diferencia en el marcador, ya que el juego todo marchaba de forma equilibrada, con cargas académicas más profundas.

El VAR tuvo protagonismo en la fracción inicial. En la primera intervención fue desestimado un penal de Rojas sobre Beto Espínola porque en la previa, “Pulpito” le había cometido una falta a García Guerreño.

En el segundo llamado de cabina, “Paragua” Espínola fue expulsado por juego brusco grave contra Aquino. El panorama alentador tricolor, que tuvo una inmejorable ocasión de gol malograda por Río, había cambiado.

Un cabezazo de Samudio y un remate en el área de Patiño, lo más peligroso del Ciclón en el fragmento inicial, cerrado con el marcador en blanco, aunque con mejores sensaciones para los locales por la superioridad numérica.

La complementaria fue de dominio absoluto de Cerro, aunque Nacional tuvo en los pies de Fretes y Fleitas ocasiones propicias para anotar.

Los datos estadísticos refieren que los azulgranas tuvieron una veintena de corners, el 93 por ciento de pases precisos, oportunidades brillantes que Enzo Giménez y Piris da Motta no pudieron aprovechar.

Francisco Arce utilizó todas sus fichas en procura de la victoria, pero Nacional, con orden y una buena dosis de fortuna, bajó la persiana de su portería. Y a la hora de quemar segundos, Kili Rojas encabezó la batuta. Conforme pasaban los minutos, se tiraron por turno acusando problemas físicos. Todo era válido para rescatar el punto.

Cerro, que venía de quedar eliminado de la Copa Paraguay en manos de Rubio Ñu, necesitaba la victoria para reivindicarse con su afición. No encontró el camino del gol, pero al equipo no se le puede cuestionar la falta de actitud.

Si no se puede ganar, al menos que no se pierda. El mensaje de Nacional que tuvo la virtud de dejar de lado el problema económico interno para mantenerse firme aún con los embates del adversario, jugando con inferioridad numérica contra el elenco dueño de casa con variantes de juego.

Arce y la presión del hincha

“No podemos entrar en la cabeza del hincha y pedirle calma, estamos punteros. Nuestra exigencia es campeonar y estamos en camino”, expresó entre otras cosas el entrenador de Cerro Porteño, Francisco Arce. “No porque no hayamos convertido y no ganar significa que esté todo mal. No vi mal al equipo, intentamos en todo el tiempo”, agregó.

“Estoy muy agradecido con el plantel, porque nos presentamos con otro sistema y lo han cumplido”, dijo el técnico de Nacional, Pedro Alcides Sarabia, quien consultado sobre la no concentración del grupo, mencionó que lo manejan de manera interna.

* Reconocimiento. Juan Gabriel Patiño y Ángel Cardozo Lucena recibieron antes del partido en la Olla la camiseta encuadrada por llegar a los 100 partidos con el Ciclón.