El “General” se alista en octavos de final de la Copa Paraguay

El “Rojo” de Mallorquín tuvo el estreno de Gustavo Florentín en la dirección técnica y este se encargó de alinear una amalgama entre algunos que tenían la confianza del entrenador anterior y otros que empezaban a tener sus primeros minutos desde el inicio. Aún así era un representativo respetable ante el “Prócer” tenía la postura clara de priorizar el equilibrio defensivo.

Desde el inicio del encuentro, el equipo de Ka’arendy se hizo dueño del trámite mediante el manejo de la posesión de la pelota, en esa faceta, resaltó el trabajo de tanto de Guillermo Hauche como de Osvaldo Martínez.

El representante de la máxima categoría generó su primeras sensaciones de peligro posterior a la media hora de juego, mediante Franco Costa, la primera conectando de cabeza un centro de Elías Alfonso y en otra con un derechazo que propició la tapada del portero Favio Marín.

La apertura del marcador llegó en los minutos finales de la primera fracción un pase filtrado de Hauche encontró de cara al gol a Cristian Paredes, quien ingresó por el lesionado Clementino González, el ex 3 de Febrero se acomodó y sometió al arquero Marín con un disparo cruzado.

Apenas iniciada la etapa complementaria, Elías Alfonso desbordó por derecha y metió el centro al área para Cristian Paredes, quien con un cabezazo convirtió el segundo de su equipo y de su cuenta personal.

Minutos después un tiro de esquina de Osvaldo Martínez derivó en el testazo del capitán José Vera, en el primer poste, para la tercera conquista del “Rojo”.

En la ronda de octavos de final, el Genera Caballero de Mallorquín se medirá con el primer campeón del certamen, Guaraní.

Clásico, uno de los cruces en octavos

El clásico “blanco y negro” entre Olimpia y Libertad es uno de los enfrentamientos en la fase de los octavos de final de la Copa Paraguay.

La cuarta edición del torneo de integración de la APF tendrá el tercer enfrentamiento entre liberteños y olimpistas: el primer duelo se dio en el año 2018, en la primera versión del certamen, en el encuentro correspondiente a los cuartos de final, instancia en la que el Franjeado eliminó al Gumarelo imponiéndose por 1-0, con el tanto de Roque Santa Cruz.

El duelo más reciente se registró en la temporada anterior, en las semifinales, fase en la que nuevamente el “Decano” se quedó con la clasificación haciéndose valer de la efectividad en la tanda de penales, luego del empate 1-1 en los noventa.

* Los juegos de octavos de final: Olimpia vs. Libertad; General Caballero JLM vs. Guaraní; Sol de América vs. Nacional; Sportivo Iteño vs. Tacuary; Rubio Ñu vs. 12 de Octubre de Itauguá; Resistencia vs. Atlético Tembetary; Guaireña vs. General Caballero ZC; Benjamín Aceval vs. Ameliano.