Este domingo arranca la Fase 2 del Campeonato Nacional B

El torneo otorga una plaza directa al torneo de la Intermedia al que logre quedarse con el título.

* Grupo A: en el estadio “El Bosque de Encarnación”, 22 de Setiembre (Encarnación) vs. Sportivo Carapeguá; en el estadio Hugo Arámbulo, Sportivo Obrero (Edelira) vs. Patriotas (Hernandarias).

* Grupo B: en el estadio Obreros Unidos, Obreros Unidos (Hernandarias) vs. 1° de Marzo (Encarnación); en el estadio Ary Arthur, Nacional (Salto del Guairá) vs. Ovetense (Coronel Oviedo).

* Grupo C: en el estado Federico Lanosas, Deportivo Caaguazú vs. Deportivo Itapuense (Encarnación); en el estadio del Universal de Encarnación, Guaraní (Colonia Fram) vs. Salto del Guairá.

* Grupo D: en el estadio José Segundo Decoud, 12 de Junio (Coronel Oviedo) vs. Cerro Porteño (Presidente Franco); en el estadio de Mariscal López de Carapeguá, Mariscal López (Carapeguá) vs. Pettirossi (Encarnación).