Arce vs. Garnero

Francisco Arce vs. Daniel Garnero es lo mismo que Cerro Porteño vs. Libertad, un duelo clave que propone la novena fecha del torneo Clausura y que se disputará pasado mañana en La Nueva Olla, a las 18:00. Estos aspirantes al título del segundo campeonato del año se cruzarán ya conociendo el resultado del partido en Ciudad del Este, entre 12 de Octubre vs. Olimpia, este el otro candidato, que comparte la punta con el Gumarelo a un solo punto del Ciclón y Nacional.