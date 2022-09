Resistencia vs. General Caballero JLM: empate en partido con pocas emociones

Resistencia y General Caballero JLM empataron sin goles en juego de la novena fecha del torneo Clausura disputado en cancha de River Plate. No fue un gran partido de ninguno de los equipos, fue una primera etapa aburrida y el segundo tiempo fue mejor. La cancha no estaba en buen estado y no se pudo ver un gran fútbol.