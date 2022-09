Libertad vs. Tacuary: el gumarelo se recupera a costa de Tacuary

El primer partido de la undécima fecha se disputaba entre el cuarto y quinto de la clasificación del Clausura. Lo locales con la idea de querer recuperarse después de la goleada sufrida ante Guaireña, Tacuary para seguir sumando y llegar a una copa internacional.

Libertad comenzó muy bien el partido, es que cuando transcurrían cinco minutos de juego llegó al gol gracias a un gran remate de Oscar Cardozo desde fuera del área y el sol que le jugó una mala pasada al arquero de Tacuary, Carlos Servín.

Tacuary no jugó como lo venía haciendo en el torneo, es que había jugadores importantes que pertenecen a Libertad y no podían jugar, eso hizo que se resienta el equipo de Iván Almeida que no pudo llegar con peligro hasta el área de Martín Silva.

Lorenzo Melgarejo era uno de los más peligrosos en el equipo local y en una jugada similar a la del gol de Cardozo buscó anotar el segundo, pero Carlos Servín estuvo atento para desviar. Melgarejo si aprovechó una gran jugada colectiva del gumarelo para anotar el segundo a favor de los locales que estaban ganando de manera cómoda.

Iván Franco, incluso, minutos después del gol de Melgarejo tuvo la ocasión de marcar el tercero, pero Carlos Servín de nuevo apareció para desviar el balón al tiro de esquina.

Tacuary ingresó con tres cambios en la segunda etapa y se paró un poco más adelante en la búsqueda del gol del descuento y tratar de llegar al empate. Libertad, sin embargo, al inicio ya llegó con peligro en una jugada de Lorenzo Melgarejo por la izquierda.

Melgarejo seguía siendo el más importante en el ataque del gumarelo acompañado por Iván Franco que después hizo una fuerte falta en la mitad de la cancha, Derlis Benítez le mostró la tarjeta roja y Libertad se quedó con diez.

El gumarelo tenía los dos goles de ventaja a su favor, pero Tacuary no se quedó atrás y desde el momento en que quedó con uno más fue para adelante en busca de llegar a los goles. Les faltó a precisión a sus jugadores en ataque para poder llegar al gol.

El juego se fue con la victoria de Libertad que se recuperó después de dos derrotas consecutivas que lo dejaron en el quinto puesto de la clasificación. Cierra la primera rueda en el cuarto lugar dejando quinto a Tacuary.