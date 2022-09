Nacional 1-Olimpia 1: La punta no se mueve de barrio Obrero

La punta del Clausura 2022 no se mueve de barrio Obrero. Nacional cerró la primera rueda en lo más alto de la clasificación por diferencia de goles al igualar 1-1 con Olimpia, que para saltar a la punta necesitaba derribar el “súper” murallón y no pudo. Sin Derlis González, el Decano no es el mismo.