Paraguay 0-Marruecos 0: Interesante presente para un objetivo muy a futuro

A la altura de un rival mundialista

Un choque de fogueo en la Madre Patria entre Paraguay y Marruecos en el que en ningún momento se notó la diferencia entre una selección mundialista y otra que debe esperar el inicio del selectivo para la siguiente Copa del Mundo, la del 2026.

La propuesta albirroja es tan interesante como su presente. El solo hecho de no perder significa un avance.

Los nuevos componentes le dan frescura al equipo que intenta mantener el orden y ser “explosivo” de mitad de cancha para arriba. Como no todos los rivales tienen un mismo estilo, la búsqueda de variantes con tanto tiempo por delante, será importante.

La etapa inicial se cerró con datos estadísticos nivelados. Algunas aproximaciones, sin que los arqueros sean exigidos a fondo. Marruecos sin claridad y Paraguay sin profundidad.

El segundo tiempo fue mucho más movido, con ocasiones de gol claras. Enciso y Almirón probaron la capacidad de Bounou y Alonso no pudo definir en el área. En el otro sector, Ziyech movió el arco con un parantazo y Mmaee marcó en una acción que fue bien anulada por posición adelantada.

Silva estuvo atento. Los guardametas se transformaron en figura, en un “test match” que tuvo buenos condimentos, aunque no fue completo al no registrar la emoción del gol.

El balance de los tres últimos amistosos. La victoria a fines de agosto sobre México en Estados Unidos con una buena dosis de fortuna (para no decir chiripazo). El triunfo con marcador ajustado pero un claro juego superior del pasado viernes contra Emiratos Árabes Unidos en Austria y la igualdad de ayer en Sevilla con Marruecos.

Con actuaciones como las dos últimas, la Albirroja muestra que tiene potencial para codearse con las mejores selecciones, en certámenes oficiales. Todo bien con las obras que no paran y que quedan de legado, pero mientras nuestra escuadra no retorne al máximo torneo de la FIFA, no habrá amistoso que pueda borrar los amargos momentos vividos en los selectivos para Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Barros Schelotto: “Seguimos creciendo”

El argentino Guillermo Barros Schelotto (49 años), conductor de la Albirroja, quedó conforme con el rendimiento de la selección en Sevilla, en el empate 0-0 con Marruecos y manifestó que están en pleno crecimiento.

El profesional consignó que su selección hizo un buen partido, generando ocasiones para marcar el tanto del desnivel.

“Hemos hecho lo que teníamos que hacer; seguimos creciendo " , señaló el orientador, quien mencionó que al equipo le faltó “tranquilidad en el último pase para aprovechar a la gente rápida”.

En cuanto a su expulsión, registrada en tiempo adicional, Guillermo dijo que se dio en una acción en la que el árbitro Jesús Gil Manzano tenía que haber castigado una jugada fuerte y no lo hizo. El juez, quien había amonestado a Derlis González por protestar, echó al conductor albirrojo por su reclamo.