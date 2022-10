Libertad también apoya a Harrison

“En la reunión que tuvimos hoy, Robert Harrison confirmó que se va a presentar a la asamblea para seguir como presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Personalmente yo le apoyo, ahora tengo que hablar con mi directiva para explicarles, pero en principio, nosotros apoyamos”, aseguró Di Tore en conferencia de prensa.

Fue consultado si Libertad está en condiciones de tomar la vicepresidencia tercera de la APF. “Cualquier club de Primera División puede estar en la vicepresidencia tercera, eso lo decidirá el propio Robert Harrison. No creo que haya otro que se presente, hoy por hoy el apoyo que tiene Robert Harrison es de mucha gente y no tendrá inconvenientes en ser reelecto”.

Mencionó que con Harrison no solo se creció en infraestructura. “No solo crecimos en infraestructura, también en la organización, creo que el único déficit que tuvimos, porque formó parte del Consejo Directivo, es que no pudimos clasificar al Mundial; se están corrigiendo errores y la meta es estar en el próximo mundial”.

El clásico blanco y negro

También Di Tore habló del momento de Libertad en el Clausura, el partido del miércoles ante Olimpia y la actuación de Diego Gómez en los Juegos Odesur.

“Lastimosamente perdimos puntos importantes que nos han dejado rezagados en el puntaje, pero como dije nunca tiramos la toalla y seguiremos luchando hasta el final”, afirmó Di Tore.

Sobre las entradas para el juego ante Olimpia, señaló. “Desconozco el tema de las entradas porque el Lic. Giovine está con ese tema, no creo que haya inconvenientes para ingresar. Será un partido difícil, los dos nos jugamos mucho, será intenso, bien disputado y esperamos que el árbitro esté a la altura y que gane el mejor”.

Y habló de Diego Gómez. “Es un orgullo que Diego Gómez sea el capitán de la selección, fue un año espectacular para él, debutó en primera, jugó en la selección mayor y ahora está jugando en Odesur”, concluyó el presidente de Libertad.