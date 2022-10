El VAR estuvo “pintado” en Nacional-Cerro Porteño

El volante central tricolor dijo que al ver las imágenes, debió haber recibido la tarjeta roja, no la amarilla, aunque en el campo sabía que José Méndez no lo iba a echar porque estaba cerca y la intensidad con la que entró no era alta.

“Esa jugada fue para roja. No sé qué criterio tuvo el árbitro. Ni siquiera hubo llamado del VAR”, expresó Piris da Motta. El encargado en cabina fue Fernando López.

“Vimos que Robert recibió en planchazo abajo y el codo arriba. Después seguro saldrán a decir que no hubo intensidad. El VAR tuvo que actuar y no lo hizo”, señaló el entrenador cerrista Francisco Arce.

La dirigencia cerrista cuestionó la labor referil. El presidente Juan José Zapag calificó de “chiste” el probable error de apreciación, mientras que Ariel Martínez dijo estar esperando el “video cómico” de explicación donde generalmente le dan la derecha a los jueces.