Robert Piris Da Motta: “La roja que no fue” y el repunte físico de Cerro Porteño

Robert Piris Da Motta, jugador de Cerro Porteño, habló este martes en conferencia de prensa luego del polémico 0-0 ante Nacional, en el estadio Arsenio Erico. El jugador de 28 años dejó sus sensaciones sobre la falta que recibió de parte de Ruben Darío Ríos, donde hubo un reclamo masivo de una tarjeta roja.

“No sé qué criterio están teniendo ellos los árbitros, no entiendo. Por una jugada similar me expulsaron, pero ayer no fue llamado el árbitro para revisar la jugada, quiero dejarlo así nomás ya porque estoy marcado”, expresó.

Repunte físico

“Estamos enfocados en agarrar confianza y en lo que el profe nos pide, para cumplir con él y la institución. Yo creo que se ajustaron muchas cosas, en la primera etapa se sufrió bastante en temas de lesiones, se ajustaron cosas en lo físico y anímico”.

“El cuerpo técnico y el cuerpo médico está trabajando muy bien, por eso llegamos bien físicamente”, aseguró.

Superclásico

“Estamos preparados para este tipo de partidos, sabemos que ellos también tienen buenos volantes, va a ser un partido bueno y muy lindo”, concluyó Robert, sobre el próximo partido del Ciclón ante Olimpia en La Nueva Olla, este domingo a las 16:00.