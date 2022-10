Adelanto de la antepenúltima fecha de Formativas

Colegialito, Olimpia de Villarrica, Complejo ODD, Capitán Figari, Parque Guasu y Unión Ybyraro serán los escenarios para los encuentros de esta semana.

Lea más: Sub 18: Los gumarelos se mantienen en la cima

Cartelera:

Libertad – Cerro Porteño en Colegialito. Martes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00), Sub 18 (14:00) y Sub 19 (16:00). Miércoles: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).

Guaireña FC – Guaraní en Olimpia de Villarrica. Martes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30), Sub 18 (14:00) y Sub 19 (16:00). Miércoles: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30).

Tacuary FBC – Nacional en Parque Guasu. Martes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00), Sub 18 (14:00) y Sub 19 (16:00). Miércoles: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).

Sportivo Ameliano – Sol de América en Capitán Figari (Lambaré). Martes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00), Sub 18 (14:00) y Sub 19 (16:00). Miércoles: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).

Olimpia – 12 de Octubre en Complejo ODD (Villeta). Martes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00), Sub 18 (14:00) y Sub 19 (16:00). Miércoles: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).

General Caballero JLM – Resistencia SC en Unión Ybyrarö. Martes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00), Sub 18 (14:00) y Sub 19 (16:00). Miércoles: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).

Próxima fecha, penúltima:

Sol de América – Olimpia.

12 de Octubre – General Caballero JLM.

Guaraní – Tacuary FBC.

Cerro Porteño – Resistencia SC.

Libertad – Guaireña FC.

Nacional – Sportivo Ameliano.