Harrison: Pitana en Encarnación y reunión con Horacio Elizondo

Horacio Elizondo no continuaría al frente de la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). El argentino cumpliría el contrato, que es hasta fin de año, y dejaría el puesto, que por el momento no tiene un candidato como reemplazante. Semanas atrás, la presencia del argentino Néstor Pitana en la final de la Copa Paraguay 2022 despertó una serie de especulaciones.

El lunes, en la gala de premiación de la APF a los mejores de la temporada, Robert Harrison explicó por qué Pitana estaba presente en el estadio Villa Alegre de Encarnación y mencionó que tiene pendiente una reunión con Elizondo. “Todos sabemos que Pitana vive ahí al lado. Tiene una señora que es paraguaya, que vive no sé en dónde, pero también por Itapúa”, aclaró.

“Con Elizondo tengo conversaciones diarias, yo viajo el día de mañana (hoy martes), lo más probable es que nos reunamos y haremos un Zoom para poder hablar. Creo que ha hecho un gran trabajo al igual que (Pablo) Silva”, señaló Harrison, quien también destacó el trabajo de Pablo Silva, el Instructor VAR de los árbitros del organismo rector del fútbol paraguayo.

“Siempre hay errores, pero no siempre por los errores se le puede culpar al director. Ocurren y no solamente en nuestra liga, sino que también en las mejores ligas de fútbol, como en la liga inglesa. No todos los errores subsana el VAR. Esta semana o la siguiente estaré hablando con Elizondo”, finalizó el titular de la APF en la conferencia con los medios.