Robert Harrison: “Los dirigentes no van a viajar al Mundial”

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) premió el lunes a los mejores de la temporada 2022 del fútbol paraguayo. Posterior a la gala, Robert Harrison conversó con los medios y no escapó de la pregunta sobre un posible viaje de algunos dirigentes al Mundial Qatar 2022 a pesar de que la selección paraguaya no clasificó a la Copa del Mundo.

Con una risa irónica, Harrison contestó “¿Ustedes quieren saber si los dirigentes van a viajar? No, no van a viajar los dirigentes”. Además, el presidente hizo referencia a la revelación de ABC sobre una pileteada con asado y viajes a la Final Única de la Copa Libertadores a cambio de votos para la elección, entre Jorge González y Óscar Barreto, por la Divisional de Primera B.

“No viajan, no hubo invitación, no hubo asado con pileteada, no hubo nada de eso. Son imaginaciones que muchas veces ocurren. No hay viaje programado de dirigentes a cambio de votos. Esas cosas uno escucha y siente mucho que estén diciendo muchas veces esos disparates”, expresó Harrison, quien sí estará en el torneo de selecciones, en compañía de tres delegados.

El titular del organismo insistió que en los directivos no viajarán a Qatar. “Si se hubiese clasificado al Mundial, si se hubiesen ido los dirigintes porque es un premio a los dirigentes, pero en este caso, a no clasificar, no viajan los dirigentes”, culminó Harrison, quien acompaña a la Albirroja para el amistoso contra Perú en el Nacional de Lima, el miércoles a las 22:00.