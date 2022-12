El “ego” y la “falta de profesionalismo”: Sergio Díaz habló de su paso por el Real Madrid

Sergio Díaz, jugador del Ciclón, habló en conferencia de prensa este miércoles en la sede del club de cara a la temporada 2023. Las declaraciones del “Chico”, que fueron inicialmente sobre las perspectivas del próximo año deportivo, desembocaron en el pasado del futbolista, puntualmente en su paso por el Real Madrid de España.

“Es mi ego, el tema no ser tan profesional. Me llegó todo muy rápido, tenía muchas cosas muy fáciles y yo me creía el que más sabe jugar, el que iba a llegar muy lejos sin esforzarme. Si bien trataba de hacer bien las cosas, pero de por ahí me faltó ser más profesional, pensar mejor las cosas y tomar mejores decisio”.

“Todo lo que pasó hasta hoy me hizo madurar bastante. Trataré de ser mejor persona y profesional, creo que eso me faltó”, expresó Sergio, que desembarcó en el merengue a sus 18 años, debido a su gran rendimiento con Cerro Porteño.

“Yo no soy de tomar alcohol. El tema del piki voley solía jugar y ahora en vacaciones jugué un poco, así con mis amigos tranquilamente. Lo que yo digo es el tema de la comida y el tema de dormir a hora”, añadió Díaz.

Felicidad por sus excompañeros

“Estoy muy contento por Hakimi, en el castilla hablamos bastante, después por el tema de que cada uno se fue a otro club no pudimos hablar. También Fede Valverde, fue mi compañero y le fue bastante bien”, puntualizó.