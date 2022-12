Olimpia, con una pesada carga

Si bien 10 de las 16 demandas promovidas ante las justicia deportiva fueron levantadas, Olimpia necesita más de 5.000.000 de dólares para quedar totalmente libre, aunque existen otras personas que recurrieron a la justicia ordinaria por incumplimiento de los contratos.

Lea más: Rechazo de querella contra dirigentes franjeados

El Decano puede incorporar futbolistas para el plantel superior y las formativas a partir del 9 de enero, fecha de reapertura de las oficinas de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Mientras tanto, en la administración del Bosque se encuentran elaborando documentos para la inscripción de jugadores.

Los casos aún pendientes de resolución y que podrían ocasionar una nueva inhibición son los de Diego Polenta, con reclamo de US$ 2.370.000; Junior de Barranquilla, por la cesión de Jorge Arias, US$ 1.003.250; Nicolás Domingo, por el que debe desembolsar US$ 846.000; Emmanuel Adebayor, un “clavo” de US$ 510.000 por cuatro partidos animados en 2020; Palmeiras, por el pase de William Mendieta, US$ 440.000 y Agustín Ale, US$ 173.000.

Pese a las necesidades financieras, la reunión familiar franjeada se cumplió en medio de un ambiente festivo, por las fiestas de fin de año, la condición actual de campeón vigente de nuestro fútbol y la expectativa de potenciar el plantel con vistas a la Copa Libertadores.

Los fichajes para la dotación superior son Juan Ángel Espínola (28), Orlando Junior Barreto (24), Ramón Martínez López (26) y Facundo Bruera (24), por el que la entidad abonaría US$ 1.200.000 dólares para su salida de Nacional. También está en carpeta un lateral izquierdo uruguayo.

El presidente Miguel Cardona anunció que Olimpia no abonará las comisiones solicitadas por los fichajes de Adebayor, Alejandro Silva, Mauricio Cuero, Tabaré Viudez, entre otros.