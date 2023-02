Nacional: con altura, sin público

El duelo de ida de la primera fase tendrá como escenario el estadio Huancayo, situado en barrio Ocopilla.

La más: Tricolores, en modo Libertadores

Además de las exigencias del rival, el Trico deberá soportar la altura (3.259 metros sobre el nivel del mar), pero quedará liberado de la presión del público, teniendo en cuenta que el enfrentamiento se desarrollará a puertas cerradas, debido a los conflictos sociales que afectan al país incaico.

La revancha se desarrollará dentro de exactamente una semana, en el Defensores del Chaco, en el mismo horario.

Además del aspecto deportivo, el representante paraguayo tiene muy en cuenta el factor económico, porque los premios van creciendo conforme pasan los años.

Por competir en esta instancia, la institución de barrio Obrero obtiene 400.000 de dólares. Si pasa de fase asegura US$ 500.0000 e irá por otros 600.000, el monto abonado por la tercera etapa clasificatoria. En la fase de grupos cada club percibirá 3.000.000 de dólares, más el plus de US$ 300.000 por cada juego ganado.

La Academia parte como favorita en esta serie. Una preparación prolongada y buena de la plantilla de Pedro Sarabia, más la victoria de la primera fecha del torneo doméstico por 3-1 sobre Guaireña, en Villarrica, que significa un importante respaldo anímico. El cotejo contra Olimpia de la segunda ronda fue postergado debido a al estreno en el certamen internacional.

El Huancayo es un club fundado 7 de febrero de 2007, por lo que hoy cumple 16 años de vida institucional. Disputa por segunda ocasión la Libertadores y su máximo logro fue la conquista de la Copa Perú en 2008. Será su primer cotejo oficial de la temporada, teniendo en cuenta que el choque marcado para el pasado viernes le otorgaron el triunfo por 3-0 por la no presentación del Cusco FC, por un problema en el que están envueltos varios clubes con la Federación Peruana por los derechos televisivos.