Nuevo formato para las formativas en 2023: Un sólo torneo y tres ruedas

El Consejo de las Divisiones Formativas de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer este jueves los cruces correspondientes a la primera fecha del Torneo Apertura 2023, en las categorías Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 18 y Sub 19. El certamen tendrá la vuelta del Sportivo Luqueño y el Sportivo Trinidense.

La edición de este año contará con un nuevo formato, que consiste en un único torneo, con 33 fechas corridas, divididas en 3 ruedas (11 fechas cada una) y con localías alternadas (11 partidos de local, 11 juegos de visitante y otros 11 cotejos en terrenos neutrales).

La primera fecha arranca este sábado 18 de febrero y la ceremonia inaugural se llevará a cabo en el encuentro de la Sub 18 entre Libertad y Guaraní, a las 09:15, en la cancha 1 del Centro de Competiciones Formativas de la APF en el Parque Guasú.

Fixture completo de la primera fecha