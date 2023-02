Cartelera de la segunda fecha de las Formativas

En caso de inestabilidad climática, que obligue a las suspensiones o postergaciones, los encuentros se regularizarán estre semana.

En la primera jornada se registraron 135 goles en los 36 partidos disputados.

Cartelera del sábado:

Sportivo Trinidense – Cerro Porteño. En Parque Guasu; Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:15) y Sub 16 (15:30). En Parque Azulgrana de Ypané; Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:15) y Sub 19 (16:00).

Tacuary FBC – Guaireña FC. En Sol de América (auxiliar); Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:15) y Sub 16 (15:30). En Parques del Guairá de Villarrica; Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:15) y Sub 19 (16:00).

Nacional – Olimpia En Fortín de Tacumbú; Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:15) y Sub 16 (15:30). En Complejo ODD de Villeta; Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:15) y Sub 19 (16:00).

Sportivo Luqueño – General Caballero JLM, en Parque Guasu; Sub 14 y Sub 17 (07:00), Sub 15 y Sub 18 (09:15), Sub 16 (15:30) y Sub 19 (17:30).

Resistencia SC – Libertad. En Parque Guasu; Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:15) y Sub 16 (15:30). En Colegialito; Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:15) y Sub 19 (16:00).

Guaraní – Sportivo Ameliano, en Parque Guasu; Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:15), Sub 16 y Sub 17 (15:30), Sub 18 y Sub 19 (17:30).

Próxima fecha:

Cerro Porteño – Guaraní

Sportivo Ameliano – Resistencia SC

Libertad – Sportivo Luqueño

General Caballero JLM – Nacional

Olimpia – Tacuary FBC

Guaireña FC – Sportivo Trinidense

