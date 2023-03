Neymar será operado del tobillo y estará ausente “tres o cuatro meses”, según el PSG

Neymar, que se lesionó el pasado 19 de febrero contra el Lille, en partido del campeonato galo, “ha presentado varios episodios de inestabilidad en el tobillo derecho en los últimos años”, por lo que “el cuerpo médico del París SG recomendó una operación de reparación ligamentosa con el objetivo de evitar un mayor riesgo de recaídas”, precisó la entidad.

Este nuevo percance del astro brasileño compromete lo que resta de temporada con su club.

Neymar ya sufrió un problema en la misma articulación en el primer partido del Mundial de Catar contra Serbia y solo pudo regresar para jugar con la Seleçao en octavos.

Esta larga indisponibilidad de Neymar trae malos recuerdos al París SG, que ya se ha visto privado de su astro brasileño durante etapas prolongadas desde que fichó procedente del Barcelona en 2017.

Así, se lesionó en un pie antes de la vuelta de octavos de Champions contra el Real Madrid en 2018.

En 2019, ‘Ney’ se perdió los octavos de la máxima competición europea contra el Manchester United y en 2021 se lesionó de nuevo antes del duelo contra su antiguo club, el Barcelona, de nuevo en octavos, aunque esta vez fue en el aductor.

“Decir que la ausencia de ‘Ney’ es algo anodino, no. Está entre los mejores pasadores de la Ligue 1 y es una ausencia perjudicial para nosotros”, declaró el pasado viernes su técnico Christophe Galtier, que no podrá contar con el brasileño para el duelo de vuelta de los octavos de final en Múnich contra el Bayern el próximo miércoles, donde los parisinos intentarán levantar el 1-0 en contra de la ida. Afectado por la decepción mundialista (eliminación de Brasil en cuartos frente a Croacia en los penales), el astro brasileño no había mostrado en los últimos partidos el gran rendimiento exhibido en la primera parte de la temporada, pero seguía siendo uno de los principales argumentos ofensivos del París SG de Christophe Galtier con sus 13 goles y 11 pases de gol en Ligue 1 esta temporada.