Tacuary vs. General Caballero JLM: la efectividad y Carlos Servín clasifican a Tacuary

El primer partido de la nueva era de la Copa Sudamericana ponía frente a frente a Tacuary y General Caballero JLM, dos con presentes similares en el torneo Apertura y peleando por salir de la zona baja del promedio.

Fue Tacuary el que comenzó de buena forma el partido y tuvo más la pelota tratando de llegar con mucha gente hasta el área de Juanito Alfonso. General Caballero estaba un poco más atrás a pesar de tener a jugadores de corte ofensivo como Heinze, Sanguina, Hauché y González.

Cuando General comenzaba a llegar con peligro y tuvo un cabezazo de Clementino González que se fue cerca del arco de Servín, se vino la jugada en la que Franco Costa le pisa a Iván Valdez desde atrás y el árbitro chileno decidió mostrarle la tarjeta roja de manera directa.

Esa jugada fue a los 20 minutos del primer tiempo y siete minutos tardó Tacuary en aprovechar el hombre de más que tenía en el campo de juego. La jugada fue desde la derecha y en el área apareció Oscar Ruiz para vencer al arquero Alfonso y anotar el primero para su equipo.

Le costó a General Caballero reponerse del golpe de la expulsión y el gol del rival. El primer tiempo no fue de lo mejor para el cuadro de Troadio Duarte y pudo irse con más desventaja porque Wildo Alonso le hizo una falta en el área a Alexis Fernández.

El árbitro no dudó y ante la protesta de los rojos cobró el penal para Tacuary. Iván Valdez se paró frente a la pelota, colocó la pelota hacia la izquierda de Alfonso que se tiró a la derecha. La pelota enviada por Valdez pegó en el palo y se fue afuera.

El primer tiempo se fue con la ventaja de Tacuary y al inicio del segundo tiempo fue otro General Caballero. Los rojos se adelantaron más y fueron a buscar el gol con muchas ganas más que fútbol por momentos.

De manera rápida se vino el empate para General Caballero. Fue luego de un tiro de esquina, rechazo de la defensa de Tacuary y Hauché volvió a meter el balón al área que cruzó todo el arco y Manuel Romero apareció para rematar, Servín sacó y el balón pegó a Gastón García que anotó en contra el empate.

Tacuary trató de salir a buscar de nuevo el gol con la ventaja de un jugador, pero era evidente que no comenzó bien el año y le costaba muchísimo crear una jugada clara de gol ante el arco de Juanito Alfonso.

Los de la capital tuvieron un córner a su favor y no pudieron aprovechar, General salió de manera rápida, Hauché le dio el balón a Derlis Martínez que había ingresado en el segundo tiempo. El ex 12 de Octubre se llevó el balón, ingresó al área y colocó muy bien el balón ante la salida de Servín.

Era ver qué proponía Tacuary para tratar de igualar el partido. El equipo de Carlos Humberto Paredes no podía llegar al gol, Oscar Ruiz intentó desde fuera del área y no pudo anotar. Hasta que a los 85 minutos llegó una pelota sin peligro al área de General, Miller Mareco se equivocó al rechazar y Marcelo Paredes estuvo atento para marcar el empate y llevar la definición, si ya no había otro gol, a los penales.

El partido se fue con el empate y la definición para concer al equipo que jugará la fase de grupos será a través de los penales. Tacuary fue mejor en la primera etapa y General Caballero mejoró en el segundo tiempo.

En la tanda de penales fue mejor Tacuary que anotó los cuatro remates que tuvo, mientras que Carlos Servín atajó dos remates para darle la clasificación a la fase de grupos de la Sudamericana.