Los atletas no serían suspendidos.

De acuerdo al análisis, Ortellado jugó lícitamente el balón (ante Hugo Fernández, Olimpia), no configurando ninguna situación de falta. El VAR no interviene en situaciones de tarjeta amarilla ni doble amonestación.

En cuanto a Santacruz, expulsado con roja directa (acción contra Wilder Viera, Cerro Porteño), merecía la tarjeta amarilla, no la roja. El VAR no pudo asistir pues no estaba operativo.