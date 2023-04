Cerro Porteño, con todo en el torneo

Luego del traspié anteanoche en Copa Libertadores frente al Palmeiras (2-1), el plantel de Cerro Porteño activó ayer en las instalaciones del hotel, en San Pablo, pensando en lo que se viene.

Lea más: Cerro Porteño: Cuándo y dónde vuelve a jugar por Libertadores

El conjunto dirigido por Facundo Sava tendrá que dar vuelta de página y poner la cabeza en el torneo Apertura, en el que se mantiene como único escolta del líder. Está a seis puntos de Libertad.

El próximo rival del Ciclón será Guaraní, juego a disputarse el próximo lunes, a las 20:30, en el Defensores del Chaco y en el que no puede fallar más.

Para este duelo, el entrenador argentino podrá volver a contar con Diego Churín, quien se perdió el juego ante Trinidense tras su expulsión por doble amonestación frente a Ameliano. Ahora queda saber si el DT lo arriesga o no, teniendo en cuenta que frente al Palmeiras fue cambiado a los 59 minutos a raíz de una sobrecarga muscular.

El juego que si se perderá el delantero argentino es contra el Bolívar, pues llegó a su tercera amarilla, lo que en Libertadores significa un partido de suspensión.

En cuanto al armado del equipo, habrá que esperar a como llegan físicamente los que completaron el juego.

* Entradas. La directiva azulgrana puso a la venta las entradas para el juego ante el Bolívar por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, a juego a disputarse el miércoles 3 de mayo en La Nueva Olla.

Los precios de las mismas son: 10.000 (Gradería Novena y Norte, no socios 20.000), 30.000 (Platea, no socios 50.000), 40.000 (Preferencia Lateral, no socios 70.000), 120.000 (Preferencia Vip, no socios 180.000) y 180.000 (Preferencia Benefactor).

Lo niños de todas las edades tendrán que adquirir respectivas sus entradas.