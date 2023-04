Cerro Porteño 2-Guaireña 0: el Ciclón mete presión

Aceleración inicial, regulada posterior

Aún contra rivales de mayor fuste, Cerro Porteño suele marcar una diferencia futbolística en la primera parte, por la característica de su juego dinámico, de transiciones rápidas. Como no puede mantener el mismo ritmo todo el tiempo, su nivel suele ir bajando, pero con la ventaja de estar arriba en el marcador, con el expediente casi resuelto.

Del lado de Guaireña es poco lo que se puede destacar, casi nada. Su ubicación en la clasificación y el promedio marca a las claras su pobre presente. Y no todo pasa por el cuerpo técnico. Fue sobrepasado desde el arranque y aguantó hasta donde pudo.

El local tardó más de la cuenta para marcar. Un remate de Diego Churín fue bloqueado por el “Mudo” Valdez. El marcador de punta Daniel Rivas, casi inactivo en su tarea de marcador, capturó el rebote y anotó con facilidad.

La etapa inicial se había cerrado solo con la mínima ventaja para los azulgranas, que fueron amplios dominadores. Era cuestión de pisar el acelerador para llenar la canasta del limitado adversario.

De la aceleración inicial, el equipo de Facundo Sava pasó a la regulada, que le permitió al elenco visitante al menos tomarse cierto respiro, aunque en ningún momento incomodó la portería de Jean.

Un exceso de confianza de Valdez, que quedó por un breve lapso “sin habla”, le dio en bandeja la posibilidad de anotación a Damián Bobadilla para establecer la segunda y definitiva conquista cerrista.

Esta vez, no hubo suspenso sobre el cierre. El Ciclón tuvo todo bajo control. No llegó a la goleada solamente porque no quiso, porque el desempeño del adversario fue por demás discreto. La famosa frase de “la tabla no miente” es aplicable para Guaireña, que demuestra su imagen más discreta desde que compite en la máxima categoría.

Para Cerro, la misión es seguir creciendo, porque la Libertadores demanda exigencias superiores.

Bobadilla: el que no corre, vuela

Damián Josué Bobadilla (21 años) considera que el plantel de Cerro Porteño es tan amplio que nadie puede relajarse. En el Ciclón, el que no corre, vuela.

“Fuimos superiores desde todo punto de vista. La seguidilla de partidos nos viene bien”, expresó entre otras cosas el volante central, autor del segundo gol para la victoria contra Guaireña 2-0.

“El que entra está mejor incluso del que sale. El equipo funciona de buena manera, es mérito del ‘profe’ (Facundo Sava) y de los muchachos”, indicó.

El argentino Leandro Finochietto (26), arquero de Guaireña, dijo que “estamos en una racha muy negativa. Somos nosotros (los jugadores) los que tenemos que sacar esto adelante”.

* Descanso. Diego Churín (33) llegó a su 5ª amarilla. No jugará contra Resistencia. Retornará frente a Olimpia.