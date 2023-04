Libertad 2-Nacional 1: Productos de La Huerta

Dos golazos encaminaron la victoria de Libertad

De inicio, el local buscó su mejor juego, pero se encontró con un rival muy aplicado para ejecutar un plan que le dejaba pocos espacios al Gumarelo.

Nacional aposto a las salidas rápidas, pero tampoco logró sorprender con la aceleración de sus hombres que se encargaban de los ataques.

La primera situación lo tuvo Tacuara Cardozo, que pudo conectar un centro de Tito Villalba y con el arco teniendo de frente, sacó el cabezazo que salió desviado cerca del palo izquierdo.

En la recta final del primer tiempo, de un córner pudo golpear al disciplinado rival. El juvenil González dio un pase a Villalba y este le devolvió el balón para que con gran conducción en diagonal pueda sacar el remate de zurda al ángulo para la primera celebración repollera.

El puntero no se quiso ir con el solitario tanto a vestuarios, siguió insistiendo para ampliar el resultado y lo consiguió con un remate inatajable de Sanabria para ir a descansar.

La complementaria no tuvo buen arranque de la Academia, que a pesar de los cambios no pudo descontar pronto. Tras varios intentos fallidos, una incursión por izquierda de Vargas le dio al tricolor el gol para acortar distancia a través de Ocampos.

Tuvo tiempo para llegar al empate, pero ya no pudo encontrar una posibilidad para sorprender a Libertad, que no cedió terreno y no sufrió para lograr otra victoria para mantener la distancia.

Daniel Garnero: “El juego fue controlado”

El técnico de Libertad, Daniel Garnero, se mostró conforme con el triunfo de su equipo sobre Nacional.

“Sabíamos que iba a ser un partido intenso y debíamos estar finos y claros para destrabar el juego del rival”, indicó. “Estuvimos un poco apurados, pero logramos los tantos antes de culminar la primera etapa y en la complementaria nos faltó encontrar el último pase para finalizar las jugadas con precisión y a pesar del descuento, el equipo supo controlar el ímpetu del rival”, agregó el argentino.

El entrenador de Nacional, Pedro Sarabia, manifestó: “En cinco minutos nos hicieron dos goles por desatenciones y también por confianza. En el segundo tiempo corregimos eso cambiando el sistema y pudimos lograr un gol, pero lastimosamente ya no pudimos hacer el segundo” finalizó.

Fabio Martín Ruiz Díaz (@fabiomartin81)