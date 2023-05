Dos, a las órdenes en Cerro Porteño

Cerro Porteño se alista para disputar mañana, a las 18:00, en La Nueva Olla, el juego por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores frente al Bolívar, y el entrenador Facundo Sava tendrá que definir si se dan los retornos de Juan Patiño y Wilder Viera al equipo titular o al menos como alternativas.

Además, el técnico argentino debe elegir quien será el acompañante de Robert Morales en ataque, atendiendo que Diego Churín no podrá ser de la partida, pues llegó a su tercera amonestación en el juego frente a Palmeiras, lo que significa un partido de suspensión.

“Veremos cómo reacciona a los entrenamientos con nosotros. Seguro estará bien porque lo vi correr para todos lados, saltaba, pateaba y lo hacia todo muy bien”, fueron las expresiones del técnico del Ciclón con relación a Juan Patiño, quien activó con el grupo desde el domingo y demostrando estar recuperado.

Si se da la vuelta de Patiño (que estuvo afectado por una lesión lumbar), Robert Piris Da Motta, que se ha vuelto una pieza clave en la zaga central, sería quien pierda su lugar. Una opción también es que sea Eduardo Brock el que ceda su lugar, pasando Robert a jugar por izquierda.

Con respecto a Wilder Viera (que pasó por una cirugía testicular), Sava explicó que hacer rato ya viene activando con el grupo y realizando trabajos especiales post entrenamiento para llegar en las mejores condiciones para este encuentro.

Si el volante es elegido para integrar el equipo titular, Damián Bobadilla, que se ganó su lugar en base de goles y buenos rendimientos, es el candidato uno para perder el puesto. Otra cuestión a definir en ese medio sector es si continúa Rafael Carrascal, que fue titular frente a Palmeiras, o recupera de forma definitiva su lugar Ángel Cardozo Lucena.

La otra duda a despejar por el DT argentino pasa por quién será el acompañante de La Pantera en ataque. Fernando Fernández y Braian Samudio son las opciones del técnico del Ciclón, siendo el primero el que tendría más chances de integrar el equipo base.

Vale recordar que en el Grupo C de la Copa Libertadores todos los equipos suman 3 puntos, producto de una victoria y una derrota.

* Entradas. Los precios de las entradas para el juego de mañana son: 10.000 guaraníes (Gradería Novena), 10.000 (Gradería Norte, no socios 20.000), 30.000 (Platea, no socios 50.000), 40.000 (Preferencia Lateral, no socios 70.000), 120.000 (Preferencia Vip, no socios 180.000) y 180.000 (Benefactor).