Repercusiones de la máxima fiesta del fútbol paraguayo

Sava: “Con la expulsión se complicó”

“Creo que fue un primer tiempo excelente y el segundo, hasta la expulsión, teníamos el partido controlado. Después de la expulsión fue más difícil, 10 contra 11 es difícil competir. Aparecen espacios y la calidad de los jugadores es mejor”, fueron las primeras palabras de Facundo Sava (49 años), analizando lo que fue el empate 2-2 ante Olimpia.

A renglón seguido, el DT argentino insistió que jugar con un hombre menos es muy complicado. “Yo tuve una experiencia con Bilardo que decía que era difícil jugar 10 contra 11. Son pocos los equipos que han ganado así. Viene el zapatazo y luego lo podíamos haber perdido inclusive. Pero en líneas generales, en el 11 contra 11, fuimos superiores”.

Ante la consultad de que fue lo que le faltó al equipo para asegurar la victoria, el “Colorado explicó: “Nos faltó terminar mejor las jugadas y hacer un gol más. Hacer el tercero ya iba a ser más difícil para ellos lograr el empate”.

A pesar que el resultado conspira con las intenciones del Ciclón en la lucha por el título, Sava destacó la actitud de sus dirigidos. “Valoro la actitud de los jugadores, Olimpia no podía dar 2 pases seguidos por la presión que teníamos. Estamos a 5 puntos (de Libertad), tenemos que ganarles y esperar que ellos pierdan. Vamos a pelear hasta el final”.

Aguirre: “El empate me parece justo”

El entrenador de Olimpia, Diego Aguirre (57), manifestó en la primera parte el rival superior, pero que mejoraron en la complementaria. “En el primer tiempo Cerro Porteño nos presionó muy bien. Nos robó algunas pelotas, generó si bien no muchas situaciones, pero la sensación que tenía el dominio de juego. En el segundo tiempo jugamos mejor, nos favoreció la expulsión y lo pudimos ganar por las situaciones en el final, pero el empate me parece justo”

Consultado sobre si su rival llegaba mejor al duelo, el charrúa apuntó que capaz llegaban mejor en términos de resultados y en la posición en la tabla. “Para mí era un partido muy parejo, lo digo honestamente. Luego se vio en la cancha”.

Seguido añadió: “El empate nos puede proyectar para adelante. Los resultados tienen mucho peso, seguramente me imagino que el hincha de Olimpia quería ganar. Pero vio a un equipo combativo, tiene que estar satisfecho me imagino. No puedo separar lo local de la Copa.”

Para finalizar, el estratega franjeado se refirió a la pregunta del porqué el equipo jugar mejor en los segundos tiempo. “Hay que trabajar mucho, espero que los jugadores puedan responder como lo hicieron hoy. En eso estamos fallando y asumo esa responsabilidad. De nada sirve si no ganás a rivales de menor poderío”.

Wilder Viera: “Manejamos el trámite del partido”

“No nos vamos contentos con el resultado porque manejamos el trámite durante todo el partido. Creo que en el segundo tiempo, con su estilo de juego (pelotas directas) nos metieron un poco atrás y de esa forma llegó el segundo gol de ellos”, manifestó Wilder Viera (21), uno de los puntales altos del azulgrana en el medio sector.

Consultado sobre como califica el rendimiento del equipo, el volante indicó; “En el global creo que hicimos un buen partido porque lo controlamos durante gran parte del juego. Tuvimos muchas chances de gol que no logramos concretar”.

“Vamos a pelear hasta el final. Eso quiero decirle a la gente y pedirle que nos sigan apoyando como lo están haciendo hasta ahora”, concluyó.

Richard Ortiz: “Contento por el segundo tiempo”

Richard Ortiz (32) fue uno de los destacados de Olimpia en el empate frente a Cerro Porteño. Desde su punto de vista, el equipo mejoró en la segunda parte y hasta lo pudieron ganar.

“Contento por el resultado. En el segundo tiempo mejoramos porque arriesgamos un poco más. El primer tiempo lo desaprovechamos porque no nos animamos a jugar. Ellos por momentos impusieron su estilo de juego y convirtieron cuando tuvieron sus chances”.

Seguido, el capitán franjeado indicó: “El juego directo a ellos no les gusta mucho y nosotros tenemos jugadores rápidos por fuera para hacer daño. Una pena porque sobre el final lo pudimos ganar, pero no concretamos. Tenemos que seguir trabajando, ahora a descansar porque el martes tenemos otro desafío”.