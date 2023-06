La deuda de Olimpia, sigue esperando y confiando

“Seguimos esperando y confiando en ellos para cobrar, hicimos con mucho profesionalismo nuestro trabajo, pero sabemos que van a cumplir, estamos en eso. Desde ayer estoy enfocado en Sportivo Luqueño, lo de la paga es algo que tenemos que recibir, principalmente, me preocupa mi cuerpo técnico, pero estoy seguro que el club cumplirá con nosotros”, señaló Cáceres a la 730 AM, ABC Cardinal.

No quiso opinar de Olimpia y su situación actual. “Mire varios partidos del campeonato con el cuerpo técnico. Opinar cuando uno ya no está adentro no es bueno. Están en puertas de clasificar en la Libertadores. Si tengo en la cabeza que cuando salimos no había muchos puntos de ventaja como hay ahora, pero tengo que respetar al técnico de turno”.

Quiere que Luqueño sea local en el Feliciano Cáceres ante los grandes. “Es fundamental jugar en casa, la gente de Luqueño es fundamental, no pudieron jugar contra Olimpia y Cerro ahí, pero para el Clausura se va a intentar. Nuestra casa tiene que ser una fortaleza y ganar siempre ahí”, concluyó.