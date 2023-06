Semana 7 de la Copa Paraguay se abre en San Lorenzo

La segunda etapa del certamen de integración de la APF se disputa entre los 24 clasificados de la ronda inicial (17 de UFI, 17 de Primera B y 12 de Primera C) y los 16 representantes de la División Intermedia, entre los cuales, 20 equipos se adjudicarán el boleto a la siguiente instancia, donde entrarán en acción 12 clubes los militantes de la máxima categoría.

Lea más: El “Canario” vuela a la tercera ronda de la Copa Paraguay

* San Lorenzo (16:00). En el estadio Gunther Vogel, Oriental (Primera C) vs. Unión Club Ybyraró de Capiatá (UFI). Árbitro: César Rolón. Asistentes: Marcelo Silva y Freddy Palacios. Cuarto árbitro: Augusto Alvarenga.

* San Lorenzo (18:30). En el estadio Gunther Vogel, 12 de Octubre SD (Primera C) vs. Sportivo San Lorenzo (Intermedia). Árbitro: Marco Franco. Asistentes: Héctor Balbuena y Lorenzo Giménez. Cuarto árbitro: José Cuenca.

* Mañana (16:00). En el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Silvio Pettirossi (Primera B) vs. Pastoreo FC (Intermedia); 18:30: Universidad Católica de Repatriación (UFI) vs. 3 de Febrero CDE (Intermedia).

* Jueves (13:30). En el estadio La Catedral, en San Estanislao, 14 de Mayo de Capiíbary (UFI) vs. 3 de Noviembre (Primera B); 16:00: en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, River Plate (Primera B) vs. Sportivo Carapeguá (Intermedia); 18:30: Sportivo San Pedro del Paraná (UFI) vs. Sol de América (Intermedia).

* Los clasificados: Rubio Ñu, Deportivo Santaní, 24 de Setiembre de Areguá, Deportivo Recoleta (Intermedia), Cristóbal Colón JAS (Primera B) y Valois Rivarola (Primera C).