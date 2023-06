Copa Paraguay: Oriental, en el camino de Luqueño

En los primeros minutos, el elenco capiateño se adelantó en el marcador, por intermedio de Ángel Fernández, quien conectó la asistencia de Iván Cañete.

Cerca de la mediahora Néstor Rotela redondeó una buena jugada por derecha de Carlos Ortiz, con una definición que se desvió ligeramente en Diego Ojeda.

En los últimos 20 minutos, Brayham Cardona capitalizó una combinación con Néstor Rotela, para poner arriba al elenco del Bajo, que sentenció el triunfo marcando el tercero con una buena resolución de Iván Cañete.

Estadio: Gunther Vogel (San Lorenzo). Árbitro: César Rolón. Asistentes: Marcelo Silva y Freddy Palacios. Cuarto árbitro: Augusto Alvarenga.

Oriental: Rodrigo Romero; Édgar Caballero, José Díaz, Juan Cabrera y Gabriel Godoy; Leonardo Ibarra, Wilson Speratti (66′ Brayham Cardona), Arnold Gamarra (66′ Hernán Ramírez) y Néstor Rotela (88′ Juan Valle); Carlos Ortiz (85′ Miguel Hossi) e Iván Cañete. D.T.: Humberto Fariña. Unión Ybyraró de Capiatá: Juan Alonso; José Bolaños (75′ Héctor Villalba), Luis Paredes, Diego Ojeda y Derlis Villalba (75′ Ale Ruiz); Sergio Salinas (31′ Richard Rojas), Eder Toledo, Juan Villalba y Michael Sánchez (65′ Carlos Alcaraz); Ángel Fernández (65′ Diego González) y Osmar Villalba. D.T.: Héctor Ramos.

Goles: 9′ Ángel Fernández (UY); 27′ Néstor Rotela, 73′ Brayham Cardona y 95′ Iván Cañete (O). Amonestados: 50′ Speratti y 77′ Caballero (O). Expulsado: 92′ Juan Valle (O).

La Semana 7 prosigue hoy en el Este

La séptima semana de competencia del torneo de integración de la APF continúa hoy con un par de encuentros, que tendrán lugar en Ciudad del Este.

* Ciudad del Este (16:00). En el estadio Antonio Aranda, Silvio Pettirossi vs. Pastoreo. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Esteban Testta y Lucio García. Cuarto árbitro: Alcides Gray.

* Ciudad del Este (18:30). En el estadio Antonio Aranda, Universidad Católica de Repatriación vs. 3 de Febrero CDE. Árbitra: Zulma Quiñónez. Asistentes: Nancy Fernández y Nadia Weiler. Cuarto árbitro: Samuel Morales.

* Mañana (13:30). En el estadio La Catedral, en San Estanislao, 14 de Mayo de Capiibary vs. 3 de Noviembre; 16:00: estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, River Plate vs. Sportivo Carapeguá; 18:30: Sportivo San Pedro del Paraná vs. Sol de América.

* Los clasificados: Rubio Ñu, Deportivo Santaní, 24 de Setiembre de Areguá, Deportivo Recoleta, San Lorenzo (Intermedia), Cristóbal Colón JAS (Primera B), Valois Rivarola y Oriental (Primera C).