¿Villasanti a la Premier?

“Villasanti está sendo monitorado por um clube inglês. O paraguaio vive grande fase com a camisa do Grêmio e com a camisa de sua seleção”. “Villasanti está siendo monitoreado por un club ingles. El paraguayo vive una gran fase con el Gremio y con la camiseta de su selección”, indica en twitter @GremioTime Line.

Mathías Villasanti llegó al Gremio en el 2021 procedente de Cerro Porteño. Ese año descendió de la Serie A de Brasil donde volvió en el 2023 y está siendo uno de los mejores del incluso anotando goles.

Tiene 26 años y es titular en la selección paraguaya que dirige Guillermo Barros Schelotto. Lleva disputados 73 partidos en el Gremio entre la Serie A, Serie B y Copa Brasil, anotando 6 goles.