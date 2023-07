Primera B: En marcha la 16ª ronda que marca el descanso del líder

El “Kelito” tendrá la posibilidad de arrebatarle la condición de único líder a Atlético Tembetary, cuando reciba en su recinto a Sportivo Limpeño, esta tarde. El Rojiverde no depende de si mismo para conservar la punta, puesto que tiene jornada libre.

* Lambaré (10:00). En el estadio Juan B. Ruiz Díaz, Atlántida vs. 29 de Setiembre. Árbitro: Pedro Baranda. Asistentes: Silvio Coronel y Jorge Sanabria. Cuarto árbitro: Julián Aquino.

* Barrio Mburicaó (15:00). En el estadio Jardines del Kelito, River Plate vs. Sportivo Limpeño. Árbitro: Luis Trinidad. Asistentes: Jorge Martínez y Pablo Ojeda. Cuarto árbitro: Matías Cantero.

* Mañana (10:00). En el estadio Erico Galeano, Deportivo Capiatá vs. Benjamín Aceval; en el estadio Salvador Morga, Sportivo Iteño vs. Olimpia de Itá; 15:00: en el estadio Pablo Patricio Bogarín, Cristóbal Colón Ñemby vs. Silvio Pettirossi; en el estadio Eleuterio Sánchez, Humaitá vs. Presidente Hayes; en el estadio 3 de Febrero, 3 de Febrero RB vs. General Díaz.

* Lunes (10:00). En el estadio Herminio Ricardo, Cristóbal Colón JAS vs. 3 de Noviembre. Libre: Atlético Tembetary.