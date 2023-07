Sábado de clásicos en la Mutual de exfutbolistas del Paraguay

El torneo de la Mutual de ex futbolistas del Paraguay disputará este sábado una jornada de clásicos: Cerro Porteño-Olimpia, Guaraní vs. Libertad, Rubio vs. Sportivo Trinidense, entre otros. Los partidos, desde las 10:45, serán en el estadio del Club Pinozá de Asunción.