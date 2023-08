Arce, con la necesidad de ganar el domingo y pensar en el jueves

Francisco Arce, el entrenador de Olimpia, fue uno de los que habló a la llegada al Aeropuerto del partido ante Flamengo en el Maracaná y lo que se viene para el elenco decano.

“Se jugó como teníamos que hacerlo por como se mueve el adversario que estaba jugando de local y tiene un gran poderío. Tuvimos en cuenta eso para armar el equipo y la estrategia, los jugadores jugaron bien, no perfecto porque nos hicieron el gol, ahora hay que elegir bien y variar la forma de jugar porque primero necesitamos empatar y después tratar de ganar”, afirmó el entrenador en conferencia de prensa.

La necesidad de ganar en casa sigue. “Si no hubiésemos perdido, terminábamos empatados igual aquí teníamos que entrar a ganar porque vamos a jugar con nuestra gente. Vamos a pararnos de manera diferente, metros más adelante, no nos podemos desesperar y que no nos conviertan”.

“Antes ya los veía bien, compraron la idea que definimos en el último entrenamiento, debemos prepararnos para el domingo porque necesitamos ganar, vamos a guardar a algunos para preparar el partido del jueves. Necesitamos imperiosamente ganar el domingo”, añadió.

Mencionó que sin inconvenientes el uruguayo Alejandro Silva cumple la función de lateral derecho, además, comentó que ya se está recuperando Víctor Salazar que será titular el domingo.

Quiere que los jugadores olviden el modo copa. “Estamos pidiendo olvidar el modo copa, tenemos que ser un solo espíritu y valorar el campeonato local. En la Libertadores por la tradición, la camiseta, se motivan solos, esa situación tenemos que transportar al campeonato local”.

Sobre los lesionados, dijo. “Saúl Salcedo ya está entrenando en el campo a pesar de algunas molestias, lo de Derlis todavía falta. No hace falta decirle nada a la gente, el marco va a ser espectacular como se merece este tipo de partidos”, finalizó.