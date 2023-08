Carlos Recalde valora el haber remontado dos veces

“Fue un partido abierto, donde estuvimos un poco erráticos en nuestros pases. Sabíamos que iba a ser una cancha difícil y un ambiente pesado porque la hinchada de Luque siempre alienta. Felicito a mis jugadores porque no es fácil remontar estando dos veces abajo en el marcador”, manifestó Carlos Recalde, entrenador de Resistencia, luego del empate 2-2 frente a Luqueño.

Cuando fue consultado sobre el desarrollo del encuentro, el DT explicó: “Tratamos de buscar ganar en todas las canchas, siempre cuidando al rival. Tuvimos una chance clarísima y luego en la réplica ellos se pusieron en ventaja. Jugadas claras de gol tuvimos tres en el primer tiempo y después ya se hizo un partido abierto. Ellos también buscaron la victoria, por eso creo que al final fue un resultado justo”.

“Yo valoro mucho el empate, el haber remontado dos veces. No es fácil y más en este reducto. No estoy conforme, pero me deja tranquilo las situaciones que creó el equipo”, concluyó el adiestrador del equipo de barrio Ricardo Brugada.