Diego Gavilán puso paños fríos: “Fui jugador y entiendo la calentura”

Una situación particular vivió Claudio Aquino en el juego frente a Trinidense. En el primer tiempo fue llamado para ingresar por el juvenil Tobías Portillo, pero luego el entrenador Diego Gavilán paró el cambio. En la segunda parte, el DT se decantó por otros jugadores y el argentino, que terminó molesto por eso, se sacó la camiseta y se sentó a un costado del banco de suplentes.

“Quiero aclarar eso. Cuando lo llamamos (Claudio Aquino) decidimos no hacer el cambio por dejarlo un poco más a Tobías Portillo. A lo mejor la lectura de juego que teníamos era colocar a Alfio Oviedo y cambiar el sistema. Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros poniéndolo a Alfio, pasamos a jugar un 4-4-2″, explicó en conferencia de prensa el entrenador Diego Gavilán.

A renglón seguido añadió: “Con Claudio iba a ser la misma situación que lo venía haciendo Portillo. Ahí nosotros nos damos cuenta de que teníamos que sacar a un extranjero (habían cinco en cancha) y Rafa estaba bien en el partido, Pachi estaba bien y Diego obviamente. Entonces eso fue lo que pasó”.

Cuando fue consultado sobre la actitud negativa del jugador, que a los 65 minutos se sacó la camiseta y según informaciones luego se negó a ingresar como último cambio, Gavilán comentó: “Yo no me di cuenta de esa imagen. Solamente hablé con él la primera vez que lo llamo para entrar y el tema que paramos el cambio. Después no me fijé”.

“Entiendo toda esa situación, fui jugador y entiendo la calentura del momento. Son situaciones que lo vamos a hablar ahí adentro y ya está. Después no hay mucho que hablar”, concluyó el entrenador del Ciclón.