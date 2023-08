Raúl Cáceres: “Momento de hacer mea culpa y corregir los errores”

Uno de los que se refirió a este momento fue Raúl Cáceres, quien manifestó: “Sinceramente no le encuentro una explicación. No puede ser que de un día para el otro el equipo no pueda repetir lo que hicimos en el partido de Copa (ante Botafogo). Arrancamos desde el primer minuto con un gol en contra, siendo que si queremos pelear algo no podemos permitir eso”.

A renglón seguido explicó. “Es el momento de tener la cabeza fría, de ser autocríticos y hacer mea culpa también, porque todos estamos haciendo algo mal y por eso no estamos pudiendo saca resultado en el torneo local. Es momento de tranquilizarse y corregir estos errores lo antes posible”.

Consultado sobre lo que genera una segunda derrota consecutiva en el campeonato y el lugar en la tabla, el defensor dejó en claro. “Golpea, porque uno mira el plantel que tiene y nosotros mismos creemos que estamos capacitados para pelear arriba. Lastimosamente no lo estamos demostrando en el torneo local. Hay que cerrar la boca, aceptar las críticas, comenzar a trabajar y levantar esto que sabemos que tenemos con que hacerlo”.