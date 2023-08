Pedro Sarabia “Nos sorprendieron y costó mucho remar desde atrás”

Nacional cayó 3-2 en el Arsenio Erico frente a Genera Caballero JLM, resultado que no cayó bien en campamento tricolor. Sobre el traspié, el entrenador Pedro Sarabia indicó: “Siempre sostengo que en casa tenemos que hacernos fuertes. A los ocho minutos ya perdíamos 2-0, algo que en mi carrera como entrenador no me había sucedido. Nos sorprendieron y costó mucho remar desde atrás, fuimos mejorando de alguna forma pero nos costó bastante llegar al gol”.

A renglón seguido, el adiestrador Albo añadió: “En la segunda parte hicimos unos cambios para tratar de cambiar un poco lo que estábamos haciendo. Mostramos una mejoría, pero cuando parecía que podíamos marcar el segundo gol y llegar al empate, el rival nos vuelve a marcar y ampliar la diferencia”.

Una de las situaciones que más llamó la atención fue lo insegura que estuvo la línea defensiva y el Cabo explicó: “En todos los equipos que me tocó trabajar, siempre el fuerte de mis equipos es la defensa sólida. En este último tiempo no he podido repetir mi defensa por diferentes motivos (lesiones y expulsiones). La salida de Carlos Rolón ha sido algo que nos afectó bastante por la valía que tenía en la zaga central”.

Nacional sumó su segunda derrota al hilo y Sarabia dejó en claro que deben trabajar para salir de esta situación lo antes posible. “Los jugadores tienen que ser emocionalmente fuertes para revertir esta situación. Tenemos que trabajar bien durante esta semana para poder volver a sumar de a tres en la próxima fecha”.