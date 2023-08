Nacional: Pumpido se pone el buzo albo

La directiva de Nacional destituyó anteanoche a Pedro Sarabia y Juan Pablo Pumpido, hasta hace poco dirigiendo Guaraní, toma las riendas del equipo albo.

Lea más: Pedro Sarabia: destitución y un mensaje de agradecimiento

El argentino de 40 años ya estuvo muy cerca de ser entrenador de la Academia en enero de este año, pero en el último momento la dirigencia tricolor decidió la continuidad del “Cabo”, quien en total dirigió 76 partidos obteniendo 37 victorias, 17 empates y 22 derrotas.

“Estoy sorprendido, ayer (miércoles) me invitaron a dialogar después del entrenamiento. No fue alegre, realmente uno considera que ha hecho bien las cosas. Me hubiese gustado continuar, pero las decisiones ya estaban tomadas”, indicó Sarabia a medios radiales.

Marcos Melgarejo, técnico de la categoría Reserva, se hará cargo del plantel hasta que asuma Pumpido.

Por otra parte, el defensor Francisco Báez, ausente la fecha pasada por una molestia en la pantorilla, no llegaría al juego de este lunes frente a Resistencia.