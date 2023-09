Lucas Barrios... De soñar con el título a pelear por mantener la categoría

“Es una situación muy triste. Cuando empezó el campeonato estábamos con otras ilusiones, pero ahora tenemos que hacernos cargo de la realidad y salir de este momento. Hoy (ayer) no merecíamos perder así. En el primer tiempo tuvimos una cantidad importante de situaciones de gol”, manifestó Lucas Barrios, delantero de Luqueño, tras la derrota 2-0 ante Libertad.

Consultado sobre en que momento el equipo decayó, atendiendo que estaba realizando un gran partido, Lucas explicó: “Una distracción nuestra en un córner rápido de ellos. Los errores nosotros los pagamos muy caro y en ese momento nos caímos. Estando once contra once no los dejamos jugar y tuvimos muchas chances de gol, pero con uno menos ya se hizo difícil y solo podíamos defendernos y apostar a salir de contra”.

En el inicio el objetivo del auriazul era pelear en lo más alto, pero hoy el equipo atraviesa un momento muy complicado. “La realidad es otra. En un principio todos estábamos muy ilusionados, pero hoy tenemos que pelear para conseguir los puntos y mantener la categoría. En un comienzo hablamos de campeonato porque todos estábamos ilusionados, hoy tenemos que cambiar el chip y pelear por otra cosa””.

“Sentimos que estamos en deuda con la gente que nos acompaña a todos lados, pero hay que dar la cara. Sabemos que la próxima semana nos jugamos una final y necesitamos de todos. Nosotros vamos a dar el máximo para tratar de dejar al equipo en Primera, porque eso es lo que se merece la institución”, finalizó Lucas Barrios.