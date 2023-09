Paraguay 0-Perú 0: Dos puntos perdidos

Mal arranque. Era ganable. Debía ser ganable. La Albirroja tuvo las condiciones apropiadas para arrancar el clasificatorio con tres puntos y comenzar a fortalecer la ilusión. Pero no, fueron noventa minutos de palo en palo, que con la mezcla de malas definiciones, decisiones y los cambios tardíos y pocas ambiciones, ayudaron a un lamentable cero a cero ante Perú.

En el once contra once, durante el primer período, Paraguay fue mejor, desde administrar los momentos del partido, presionando alto a veces como esperando en otras, en ambas obligando siempre a Perú al error. Aunque el juego colectivo no fluyó, el equipo tuvo desempeños individuales que permitieron defender bien y atacar con peligro.

Andrés Cubas por fin lució. Parado entre dos líneas de cuatro, anticipó, recuperó, marcó y cortó. A veces hasta fuera de la zona en la que debía influir. Estuvo cerca de la pelota o de alguna acción rival.

Y en ataque, Ramón Sosa fue el mejor. Conductor, asistidor, protagonista del desdoble, del cambio de ritmo, de la aceleración y de la expulsión de Luis Advíncula.

A estos puntos, la etapa inicial suma la pelota parada: Diego Gómez y dos remates que desvió Pedro Gallese, uno con travesaño incluido, y la chilena de Gustavo Gómez también al horizontal.

La complementaria fue un ecosistema favorable para la selección nacional, pero hasta el ingreso de Alejandro Romero Gamarra, no hubo sorpresa ni una jugada clara de gol. Los desbordes de Robert Rojas y Blas Riveros, sin utilidad: ninguno de los dos lanzó un buen centro.

El sistema de un solo punta perduró de manera inútil. El escenario llamaba a un delantero más y no hombre por hombre. Y en medio de una mejoría con Romero Gamarra, el susto de la noche: Paolo Guerrero sacó un disparo de larga distancia que pegó en el travesaño.

Inmediatamente, el local respondió. Romero Gamarra remató al palo y del rebote, Carlos González definió al mismo poste.

Para colmo, sobre el cierre, Miguel Almirón sufrió una lesión muscular. Mal arranque.

Paraguay-Perú: Sabor amargo, pero conforme

“Quedó un sabor poco amargo por todas las situaciones de gol que tuvimos. Quizás nos faltó acertar y el arquero Gallese también tuvo una noche buena. El próximo partido (Venezuela) tenemos que ir de a poco, saldremos a ganar, porque siempre lo hacemos”, así arrancó la conferencia de prensa el entrenador de la selección paraguaya, el argentino Guillermo Barros Schelotto.

A renglón seguido dejó en claro: “Estoy contento con el rendimiento y nos faltó la cuota de suerte. Muy injusto que Paraguay hoy (ayer) no gane”.

Uno de los cuestionamientos tuvo relación a lo poco que terminó arriesgando el entrenador en la segunda parte. Sobre ese punto, el DT albirrojo señaló: “En el segundo tiempo tuvimos cuatro situaciones muy claras, ante un rival que sabíamos que iba a defenderse. Lamentablemente no lo ganamos, pero el equipo hizo todo lo que entrenamos y no sufrimos más allá de ese remate de Guerrero (el balón pegó por el travesaño)”.

Consultado sobre qué fue lo que le gustó del equipo, el Mellizo indicó: “Me gustó mucho todo, pero obviamente me hubiera gustado ganar. El equipo, más allá de los nombres, demostró estar a la altura. Fue superior y merecimos ganar”.

“Entiendo la frustración por no haber ganado en el debut, pero estamos preparados para lograr el objetivo. Hoy fuimos un equipo muy inteligente y que nunca se desarmó”, concluyó el seleccionador albirrojo.

Un muy buen partido ante Perú, pero...”

Ramón Sosa fue uno de los pocos puntos altos de la Albirroja en el empate sin goles frente a Perú, en la primera fecha de las Eliminatorias del Mundial 2026.

“Yo creo que hoy jugamos un muy buen partido, pero lastimosamente se nos escaparon los tres puntos que queríamos dejar en casa para arrancar de la mejor forma este proceso”.

El delantero de 24 años fue desequilibrante por el sector izquierdo, a tal punto que el defensor peruano Luis Advíncula se fue expulsado a los 45 minutos por doble amonestación, justamente por dos faltas cometidas sobre Ramón Sosa, que jugó hasta los 88 minutos.

Debutó Carlos Miguel Coronel en la Selección Paraguaya

El brasileño naturalizado paraguayo, Carlos Miguel Coronel, fue elegido por Guillermo Barros Schelotto para atajar en el estreno. En la primera convocatoria, el arquero de 26 años arrancó contra Perú en un partido en el que tuvo poco trabajo.

En la etapa inicial las apariciones del guardameta del New York Red Bulls, de la Major League Soccer, fueron únicamente para rechazar un par de pases y en otra, salir fuera del área con el fin de despejar un pelotazo peruano.

En la complementaria descolgó un centro y en otra jugada se quedó con un débil cabezazo. El único susto fue el disparo de Paolo Guerrero, de la nada, que pegó en el travesaño.

¿Estará Almirón disponible el martes ante Venezuela?

Cuando el encuentro estaba cumpliendo el tiempo reglamentario, el volante ofensivo Miguel Almirón activó la alarma de preocupación tomándose de la cara posterior del muslo izquierdo con señales de mucho dolor.

Esa dificultad obligó al futbolista del Newcastle a ser retirado del terreno de juego, dejando al equipo con diez hombres, ya sin cambios, a culminar de esa forma los cinco minutos de adición.

En conferencia de prensa, Guillermo Barros Schelotto aseguró que Almirón no tiene nada. “Está bien. Sobre el final estuvo acalambrado, pero contamos con él para el siguiente encuentro”.

Venezuela, el siguiente rival

El segundo partido del selección paraguaya será frente al representativo de Venezuela, encuentro fijado para el próximo martes, a las 18:00, en el estadio Monumental de Maturín.

Luego del compromiso en terreno venezolano, la Albirroja deberá esperar un mes para encarar el siguiente combo de las eliminatorias sudamericanas, que tendrá como rivales a Argentina y Bolivia.

En la tercera fecha, el combinado guaraní visitará a la campeona del mundo, el jueves 12 de octubre, en Buenos Aires, mientras que en la cuarta ronda, recibirá a Bolivia ,el martes 17 de octubre, en Ciudad del Este.

Darío Martín Ibarra (@DarioIbarra01)